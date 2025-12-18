Реклама

11:55, 18 декабря 2025МирЭксклюзив

В ФРГ призвали восстановить «Северные потоки» для урегулирования конфликта на Украине

В ФРГ призвали восстановить газопроводы для решения конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

В ФРГ призвали восстановить разрушенные российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в резолюции бундестага от правой немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). С документом ознакомился корреспондент «Ленты.ру»

В документе под названием «За новое начало в германо-американских отношениях — Вместе за безопасность, стабильность и мир на Украине», речь идет о стимулах для российской стороны для продвижения украинского мирного процесса. В партии уверены, что на ход урегулирования также может повлиять возобновление поставок в Европу российских энергоносителей.

Ранее в бундестаге представители коалиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца и оппозиционной партии АдГ устроили громкую перепалку из-за дебатов о судьбе замороженных активов России. Мерц, выступая в бундестаге, заявил, что намерен добиваться принятия решения о передаче замороженных российских активов Киеву в Брюсселе.

Это вызвало критику со стороны сопредседателя партии АдГ Тино Крупаллы, по словам которого, одно намерение Мерца уже «подливает масла в огонь войны». Кроме того, политик высказался против потенциального участия армии Германии в составе «многонациональных сил», которые хотят развернуть на Украине как одну из гарантий безопасности после прекращения огня.

Также Крупалла заявил, что вопрос об изъятии российских активов является «крайне спорным», и напомнил, что это противоречит международному праву.

