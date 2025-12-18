В МИД прокомментировали позицию Европы по миру на Украине

Мирошник: Европа только декларирует стремление к миру на Украине

Европа только декларирует стремление к миру на Украине, а на деле старается сорвать переговорный процесс. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с «Известиями».

«В данном случае позиция европейцев прозрачна и понятна (...) Основные европейские государства декларируют якобы стремление к миру, но оно направлено на срыв любых переговорных процессов между Россией и Украиной», — прокомментировал Мирошник.

По его словам, позиция Европы проявляется в затягивании переговорного процесса, а также выдвижении невыполнимых или абсурдных требований.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие Европы в переговорах по конфликту на Украине не сулит ничего хорошего.