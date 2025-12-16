Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

Участие стран Европы в украинском урегулировании вряд ли окажет положительное влияние на ход переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», — сказал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что США по итогам переговоров с Украиной и Европой в Берлине не смогли добиться решения по вопросу территорий.
14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.