19:48, 16 декабря 2025Мир

Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

Песков заявил, что участие Европы в переговорах не сулит ничего хорошего
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Участие стран Европы в украинском урегулировании вряд ли окажет положительное влияние на ход переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что США по итогам переговоров с Украиной и Европой в Берлине не смогли добиться решения по вопросу территорий.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

