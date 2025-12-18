В порту Ростова повреждено судно и возможны жертвы после атаки ВСУ

Слюсарь: В порту Ростова повреждено судно после атаки БПЛА, возможны жертвы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о повреждении судна в порту Ростова, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы.

Информация о последствиях вражеского удара уточняется.

В Ростове от удара также пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки, разрушения и задымления — на уровне пятого этажа. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, в Батайске медицинская помощь понадобилась четверым мирным жителям. В городе загорелись два частных дома, на месте работают дежурно-спасательные службы.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прозвучали взрывы. По словам очевидцев, было слышно минимум пять «протяжных и глухих» взрывов на севере и в центре города.