В Раде заявили о высказанном Зеленским пожелании смерти Трампа

Нардеп Дмитрук: Зеленский заявил, что ждет смерти Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о судьбе членства страны в НАТО, высказал пожелание о смерти лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональде Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО», — заявил нардеп.

Он добавил, что украинский лидер фактически угрожает своим политическим оппонентам расправой.

Ранее Зеленский заявил, что позиция отдельных стран по членству Украины в НАТО может измениться, когда некоторые политики умрут. По его словам, в будущем западные страны могут понять, что украинская армия усилит альянс.