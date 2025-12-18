В России предложили запретить рекламу на дорожных знаках

«Ъ»: В России запретят рекламу на дорожных знаках

В ближайшие несколько месяцев Госдума рассмотрит законопроект, предполагающий запрет на размещение рекламы на «желтых табличках» под дорожными знаками. По мнению депутатов, бизнес злоупотребляет размещением объявлений под видом информационных указателей, при этом спрос на подобные услуги растет, пишет «Коммерсантъ».

Сегодня закон «О рекламе» запрещает распространение любой коммерческой информации на знаках дорожного движения или их опорах. При этом ГОСТ от 2019 года допускает установку на указателях дополнительных секций желтого цвета, на которых может быть указана информация об объектах притяжения. Тем не менее они не должны быть рекламными.

Авторы законопроекта отмечают, что «хозяйствующие субъекты РФ злоупотребляют правом размещения информации» на дополнительных табличках и используют их для показа рекламы.

Закон должен устранить этот пробел и ввести прямой запрет на обозначение логотипов магазинов и других предприятий. Исключение составят социально значимые объекты: остановки транспорта, аэропорты, парковки, вокзалы.

Тем временем в России хотят внести поправки в ПДД, согласно которым водители будут обязаны соблюдать требования электронных дорожных табло.