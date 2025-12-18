Реклама

Экономика
15:52, 18 декабря 2025

В России призвали учить молодежь рабочим профессиям бесплатно

Володин: У молодежи должна быть возможность учиться рабочим профессиям бесплатно
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

У молодых россиян должна быть возможность бесплатно обучаться рабочим профессиям, ведь рынок сейчас заинтересован именно в таких специалистах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

По словам политика, «увеличивать бюджетные места» нужно, поскольку половина студентов в частных вузах или на платных факультетах учится на экономистов и юристов, хотя у работодателей «на них нет запроса».

«А что касается профессий инженерных или тех рабочих, без которых не обойтись, — огромный запрос, а готовят этих специалистов за плату», — сказал Володин, подчеркнув, что депутатам нужно стремиться вместе с министерством просвещения добиваться того, чтобы у всех желающих была возможность учиться на рабочих на безвозмездной основе.

В ноябре Госдума приняла законопроект, дающий возможность не сдавшим экзамены после девятого класса россиянам бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих. Перечень таких профессий будет определяться в регионах в зависимости от потребности в тех или иных специалистах.

