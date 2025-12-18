Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 18 декабря 2025Россия

В России расширили эксперимент с ОГЭ

Госдума приняла закон о расширении эксперимента со сдачей ОГЭ по двум предметам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Госдума приняла закон о расширении эксперимента со сдачей Основного государственного экзамена (ОГЭ) по двум предметам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициативой предусматривается упрощение поступления после 9-го класса в учреждения среднего профессионального образования. Таким образом, школьники будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике.

Эксперимент продлевается до 2029 года, а также расширяет состав субъектов, на которые он распространен. Так, в перечень включили Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманскую и Смоленскую области.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, определяющий будущее не сдавших экзамены после 9-го класса россиян. Речь идет о бесплатном обучении рабочим профессиям.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ готовят прорыв через российскую границу под Новый год. Что об этом известно?

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России объяснили отсутствие публичных заявлений по мирному плану с Украиной

    В России сняли с продажи книгу про планету гермафродитов

    «Ростех» рассказал о постройке антидроновой крепости

    58-летняя Джулия Робертс опубликовала селфи без макияжа

    Названо опасное последствие решения ЕС по замороженным активам России

    Великобритания ударила по российской нефти

    Орбан обвинил ЕС в попытке объявить войну России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok