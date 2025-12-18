В России расширили эксперимент с ОГЭ

Госдума приняла закон о расширении эксперимента со сдачей ОГЭ по двум предметам

Госдума приняла закон о расширении эксперимента со сдачей Основного государственного экзамена (ОГЭ) по двум предметам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициативой предусматривается упрощение поступления после 9-го класса в учреждения среднего профессионального образования. Таким образом, школьники будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике.

Эксперимент продлевается до 2029 года, а также расширяет состав субъектов, на которые он распространен. Так, в перечень включили Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманскую и Смоленскую области.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, определяющий будущее не сдавших экзамены после 9-го класса россиян. Речь идет о бесплатном обучении рабочим профессиям.