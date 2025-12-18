Депутат Чепа: Допуск Украины к управлению ЗАЭС угрожает безопасности

Главным в управлении Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) должен быть вопрос безопасности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, безопасность могло бы обеспечить только совместное управление России и МАГАТЭ.

«Безопасность — это ключевое в функционировании любой АЭС. Это главный вопрос. Исходя из этого, я считаю, что самым безопасным вариантом после завершения конфликта стало бы совместное управление станцией Россией и МАГАТЭ. Может, еще американцы с точки зрения коммерции», — допустил депутат.

Включение украинской стороны в управление АЭС, по мнению депутата, поставило бы безопасность под большой вопрос. Он напомнил, что Украина неоднократно устраивала провокации на опасных объектах, чтобы обвинить в этом Россию.

«Были атаки на Чернобыльскую АЭС, а сколько раз били по Запорожской. Как мы можем гарантировать, что Украина не устроит еще какую-то провокацию и не обвинит в этом Россию? Это ведь самое простое», — заметил Чепа.

Ранее сообщалось, что США предложили возобновление работы ЗАЭС под управлением трех сторон — России, Соединенных Штатов и Украины. Однако такой вариант Киев считает неприемлемым.