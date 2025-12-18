В российском селе поставили квадратную елку

В селе Галенки Приморья установили квадратную елку

В селе Галенки Октябрьского округа Приморья установили квадратную елку. О недовольствах жителей сообщило издание «Подъем».

Глава администрации Октябрьского округа Александр Камленок объяснил, что за три месяца до Нового года администрация проводит конкурс на лучшую елку в четырех населенных пунктах: Покровка, Галенки, Новогеоргиевка, Липовцы. В этом году в конкурсе участвовали 10-12 елок: жители хотели подарить деревья, которые начали мешать на участках. По словам Камленока, комиссия отобрала четыре лучшие елки.

Он сообщил, что установленную ель подарил один из жителей, и признался, что у нее есть некоторая проблема в верхушкой. Елка в Галенках большая и пушистая, единственный минус в том, что ее верхушка не отросла или ее спилили, объяснил глава округа. Часть елки уже украсили, но процесс завершен не полностью. Планируется придать елке более традиционный вид, так что «все будет достойно и красиво», пообещал Камленок.

Ранее стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров потратил на декор дома к Новому году до пяти миллионов рублей.