Киркоров украсил дом к Новому году за миллионы рублей

Дизайнер Власова: Киркоров потратил на декор дома к праздникам до 5 млн рублей

Народный артист России Филипп Киркоров потратил на декор дома к Новому году до пяти миллионов рублей. О том, в какую сумму ему обошелся праздничный декор, со ссылкой на дизайнера Светлану Власову сообщил Telegram-канал «Звездач».

Специалист отметила, что при украшении дома певца использовались дорогие игрушки и елка. «Елка пять-шесть метров — это 150-200 тысяч рублей, плюс доставка, основание и так далее. 300-350 тысяч рублей, по скромным подсчетам, только основа. Плюс также лапник по перилам, за один метр около 5 тысяч, а у него их 30. Это 150 тысяч, а еще украшения и монтаж. Это уже полмиллиона. Весь декор у Киркорова и под 5 миллионов может быть, вопрос коллекционности игрушек», — подсчитала Власова.

Ранее стало известно, что певица Ханна украсила дом к предстоящим праздникам минимум на три миллиона рублей.