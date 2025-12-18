В Венгрии оценили перспективы общего кредита ЕС для Украины

Экономист: Борош: Страны-члены ЕС не возьмут общий кредит в пользу Киева

Страны-члены Европейского союза (ЕС) вряд ли возьмут общий кредит в пользу Украины. Об этом заявил экономист из Венгрии Имре Борош в беседе с РИА Новости.

«Я не думаю, что завтра будет принято окончательное решение... Слава Богу, Евросоюз не является юридическим лицом, поэтому у него нет правоспособности и юридической компетентности, он не может брать кредиты, это просто группа государств-членов», — оценил перспективы Борош.

По его словам, против кредита Киеву выступят Венгрия, Словакия, Чехия и, возможно, Италия.

Саммит ЕС пройдет 18-19 декабря. Центральной темой встречи станет финансирование Украины в 2026-2027 годах. Ранее стало известно, что Бельгия и еще несколько европейских стран выступают против использования для этих нужд замороженных российских активов.