В ВОЗ предупредили об исходящей от мигрантов угрозе для здоровья россиян

Эксперт ВОЗ Демин: Мигранты могут завезти в РФ гепатит, туберкулез и ВИЧ

В ВОЗ предупредили об исходящей от мигрантов опасности. Об этом рассказал в беседе с Абзацем эксперт организации Андрей Демин, его слова приводятся в Telegram-канале издания.

По его словам, приезжающие в Россию уроженцы Средней Азии могут завезти в страну гепатит и туберкулез. Кроме того, существует риск завоза сифилиса, ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем, добавил он.

Риски усугубляются условиями проживания иностранных рабочих, отметил собеседник издания. «Если вы возьмете мигрантов и поместите их в мусоропровод, никто не может гарантировать, что там не вспыхнет какая-нибудь зараза», — отметил Демин.

Ранее стало известно о планах увеличить завоз в Россию трудовых мигрантов из Индии.