В ВСУ обратились к Иисусу

Военнослужащие ВСУ обратились к Иисусу во время обстрела

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились к Иисусу во время обстрела. Радиоперехват переговоров украинских военных между собой публикует Народная милиция Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.

«Иисус, когда ты нас заберешь. У нас все ранены», — заявил один из украинских военных. Народная милиция уточняет, что такие панические настроения среди ВСУ наблюдаются в районе Димитрова (украинское название — Мирноград).

Ранее украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что на Украине военнослужащие начали уходить в СОЧ (самовольное оставление части). Вместо службы в армии, отмечает она, они начали выбирать последующие сроки в тюрьмах.