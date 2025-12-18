В ВСУ заявили о резком ухудшении ситуации в Димитрове

Боец ВСУ с позывным Мучной: Ситуация в Димитрове резко ухудшилась

Положение украинских войск в Димитрове (украинское название — Покровск) резко ухудшилось, а схлопывание окружения неумолимо приближается. Об этом заявил в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

«Если смотреть на карту без иллюзий, "часы схлопывания" уже начали тикать. Кольцо сжимается, пространства для маневра все меньше. Назвать то, что происходит, организованной обороной сложно», — заявил военный.

Он добавил, что значительная часть группировки ВСУ, обороняющей город, уже попала в плен.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженным силам России удалось добиться инициативы практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Он отметил, что под контроль российских войск в скором времени перейдут Димитров, Волчанск и Северск.