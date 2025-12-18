Реклама

Экономика
15:18, 18 декабря 2025Экономика

Водители в российском городе перечислили «допустимые» нарушения правил

Жители российского города перечислили «социально допустимые» нарушения ПДД
Светлана Ходос

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У российских водителей узнали мнение относительно разных нарушений правил дорожного движения (ПДД). В исследовании приняли участие более 11 тысяч человек, при этом оказалось, что львиная доля опрошенных лояльна к превышению скорости, но не допускает проезд на красный свет светофора. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы».

Согласно опросу, который был проведен в Санкт-Петербурге, 95 процентов водителей считают превышение скорости «социально приемлемым» нарушением правил, особенно если речь идет о превышении установленных лимитов не более чем на 20 километров в час. Как правило, автомобилисты вовсе не приравнивают это деяние к нарушению, а называют скорее «эффективным вождением».

Если речь идет о превышении более чем на 20 километров в час, то 54 процента участников исследования считают, что это допустимо «в силу обстоятельств». Например, при обгоне или на пустой дороге. Осудили лихачей 42 процента граждан.

Подобным образом россияне относятся и к нарушениям правил стоянки и остановки. Так, неприемлемым такое поведение назвали 33,1 процента респондентов, в то время как 63,8 процента относятся к внезапным помехам на дороге более лояльно, если речь идет о вынужденной остановке или отсутствии других мест. Кстати, спокойно к остановке на магистрали относятся только 47,1 процента водителей, остальные — 52,7 процента — это осуждают.

Практически пополам разделились мнения относительно использования смартфонов во время езды. Допустимым такое поведение назвали 2,5 процента водителей, еще 45 процентов считают, что при определенных обстоятельствах в этом нет ничего страшного, резко против выступили 52,5 процента опрошенных.

Есть и нарушения, к которым негативно относится подавляющее большинство водителей в Санкт-Петербурге. Это проезд на красный свет и непристегнутый ремень безопасности — глупостью и пренебрежением безопасностью такие нарушения назвали 91,3 и 86,2 процента опрошенных соответственно.

