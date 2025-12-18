Реклама

16:33, 18 декабря 2025

Врачи назвали самый важный фактор долголетия

UfaTime.ru: Достаточный сон более значим для долголетия, чем питание
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Достаточный сон более значим для долголетия, чем многие другие факторы, заявили специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе. Об этом они побеседовали с изданием UfaTime.ru.

Российские врачи сослались на исследование экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые пришли к выводу, что хронический недосып сокращает жизнь. При этом уточняется, что по степени опасности для здоровья этот фактор уступает только курению. Исследователи считают, что правильный сон влияет на продолжительность жизни сильнее, чем питание, физическая активность и наличие социальных связей.

Как объяснили врачи, хронический недостаток сна негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, иммунитет, а также ухудшает когнитивные функции. Специалисты заверили, что достаточный сон — это самый сильный и доступный инструмент для профилактики преждевременного старения.

Ранее сомнолог Сюзанна Уайли предупредила о вреде пробуждений в темноте. По ее словам, свет необходим для регулирования биологических часов.

