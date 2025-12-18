Реклама

04:20, 18 декабря 2025

Взрывы прозвучали еще в одном российском городе

Shot: 3-4 взрыва прозвучали в Смоленске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

На юге и юго-востоке Смоленска были слышны три-четыре взрыва, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, взрывы прозвучали около 2:30 по местному времени. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее взрывы прозвучали в другом российском городе — Ростове-на-Дону. По словам мэра, оперативные службы тушат возгорание на танкере, который пострадал в порту в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

