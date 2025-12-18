Мэр Ростова-на-Дону рассказал о погибших на судне после атаки ВСУ

Скрябин: Специалисты тушат танкер в порту Ростова, есть погибшие и пострадавшие

Оперативные службы тушат возгорание на танкере, который пострадал в порту Ростова-на-Дону в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале, есть погибшие и пострадавшие.

Разлива нефтепродуктов удалось избежать. Информация о происшествии уточняется.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении не только судна, но и двух корпусов многоэтажки-новостройки.

Кроме того, в Батайске вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по частным домам, медицинская помощь понадобилась четверым мирным жителям.