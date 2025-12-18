Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:23, 18 декабря 2025Россия

Названо число пострадавших при атаке БПЛА в Батайске

В результате атаки БПЛА в Батайске пострадали 4 человека
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Батайске пострадали четыре человека. Такое число назвал Telegram-канал Mash.

Telegram-канал Shot уточнил, что в одном из атакованных домов находилась семья с ребенком. По словам очевидцев, их увезли на скорой.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прозвучали взрывы. По словам очевидцев, было слышно минимум пять «протяжных и глухих» взрывов на севере и в центре города.

Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону была повреждена строящаяся многоэтажка. Также в результате атаки беспилотников в частном секторе Батайска загорелись два дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз в последний момент изменил решение о конфискации российских активов. Что случилось и откуда возьмутся деньги для Украины?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Сафонов высказался о победе ПСЖ в Межконтинентальном кубке

    Мужчина отказался выполнить просьбу сестры и узнал от нее неприятную правду

    Названо число пострадавших при атаке БПЛА в Батайске

    В Генштабе ВСУ прокомментировали слухи о появлении Ермака на фронте

    В МИД прокомментировали позицию Европы по миру на Украине

    Названы последствия слов Мерца о деньгах России

    Сотрудница тюрьмы призналась в романе с заключенным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok