Названо число пострадавших при атаке БПЛА в Батайске

В результате атаки БПЛА в Батайске пострадали 4 человека

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Батайске пострадали четыре человека. Такое число назвал Telegram-канал Mash.

Telegram-канал Shot уточнил, что в одном из атакованных домов находилась семья с ребенком. По словам очевидцев, их увезли на скорой.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прозвучали взрывы. По словам очевидцев, было слышно минимум пять «протяжных и глухих» взрывов на севере и в центре города.

Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону была повреждена строящаяся многоэтажка. Также в результате атаки беспилотников в частном секторе Батайска загорелись два дома.