Семья с ребенком находилась в загоревшемся после атаки ВСУ доме

Shot: Семью с ребенком увезли на скорой после атаки ВСУ на Батайск

Семья с маленьким ребенком находилась в загоревшемся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Батайске. Как пишет Telegram-канал Shot, со ссылкой на очевидцев, семью увезли на скорой.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Батайске после удара вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) медицинская помощь понадобилась четверым жителям. Подробностей о пострадавших не приводится.

Кроме того, глава региона сообщил о повреждении судна в порту Ростова, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы.

Повреждения получили и два корпуса многоэтажки-новостройки в Ростове, на уровне пятого этажа зафиксированы задымление и разрушения.