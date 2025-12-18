Реклама

16:19, 18 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

Зеленский: У некоторых систем ПВО Украины нет ракет
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

У некоторых систем противовоздушной обороны Украины нет ракет. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Не хочу говорить вслух, у каких ракет дефицит, есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев с некоторыми партнерами обсуждал предоставление лицензий на производство или поставки уже существующих.

Ранее Зеленский поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ. Он дал понять, что рассматривает возможность онлайн-голосования для всех граждан страны.

