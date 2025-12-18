Зеленский резко поменял план визита в Польшу

Fakt: Зеленский резко внес изменение в график визита в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский резко внес изменение в график визита в Варшаву. Об этом пишет польское издание Fakt.

Уточняется, что политик выделил время на встречу со спикером Сейма Польши Вложимежем Чажастым.

Зеленский прибудет в страну 19 декабря — эту дату предложила принимающая сторона, с которой согласовывались детали встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

Главы канцелярии Сейма Марек Сивец рассказал, что визит украинского лидера в польский парламент будет демонстрацией того, что сотрудничество с Киевом имеет важное значение для Варшавы.

Ранее польский лидер заявил, что если бы лидеры Европы прислушались к Польше, то многих кризисов удалось бы избежать, в том числе конфликта на Украине. «Только никто не хотел это слушать», — отметил Навроцкий.