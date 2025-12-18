Зеленский заявил о готовности к выборам президента

Зеленский выразил готовность к выборам президента, но отверг выборы в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к выборам главы государства, но отверг выборы в Верховную Раду и голосование на местном уровне. Об этом украинский лидер сообщил в комментарии «Новости LIVE», ответ опубликован в их Telegram-канале.

«США сделали заявление о президентских выборах, я сказал что буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали», — заявил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что законопроекта о голосовании пока нет, однако, по его словам, все сигналы депутатам украинского парламента были переданы.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен провести выборы. «Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — рассказал американский лидер.