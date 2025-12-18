Реклама

Зеленский заявил о своих планах на активы России

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании заморозить российские активы для продолжения переговорного процеса. Об этом она заявил во время брифинга, прямой эфир которого вел SkyNews.

«Россия (...) не может использовать эти российские активы как рычаг против нас. Мы желаем видеть эти активы не как часть переговорного процесса», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что еще до начала специальной военной операции в феврале 2022 года бывший президент США Джо Байден прямо заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Украина не войдет в НАТО.

