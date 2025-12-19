Американский журналист признался в любви к России и заговорил на русском

Журналист Чарли Ледуфф заявил, что любит Россию, и заговорил по-русски

Американский журналист, обладатель Пулитцеровской премии Чарли Ледуфф признался в любви к России и заговорил на русском языке. Об этом он заявил в видео блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечь террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ледуфф на русском языке сказал, что немного говорит по-русски, однако добавил, что он почти ничего не помнит. «Я был в России, я люблю эту страну. Вы такие интересные люди, у вас такая культура. Приезжаешь в Россию и чувствуешь запах ее истории», — высказался журналист.

Он также добавил, что во время визита в Россию посетил Большой театр.

Ранее американский журналист Рик Санчес назвал качество россиян, которое, по его мнению, достойно восхищения. Таковым он счел свойственную жителям России прямолинейность. Санчес подчеркнул, что, работая с россиянами, четко понимал, чего они хотят.