19:23, 19 декабря 2025Из жизни

Анестезиолог отравил 30 пациентов в попытке дискредитировать коллег

Во Франции анестезиолог убил 12 пациентов, чтобы дискредитировать коллег
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

Во Франции врач, виновный в смерти 12 человек, получил пожизненный тюремный срок. Об этом сообщает Daily Mail.

53-летний анестезиолог Фредерик Пешье на протяжении девяти лет систематически вводил пациентам в двух клиниках города Безансон смертельные дозы препаратов, чтобы спровоцировать кризис во время операций и таким образом дискредитировать своих коллег. Общее число пострадавших пациентов достигло 30, 12 из них не выжили.

Первый инцидент, окончившийся смертью 53-летнего Дамиена Илена, произошел в октябре 2008 года при операции на почке. Анализы выявили летальную дозу лидокаина. Затем последовала череда необъяснимых остановок сердца во время незначительных операций с 2009 по 2017 годы. Переломным моментом стала операция в 2017 году на позвоночнике у здоровой 36-летней женщины. Пешье сделал пациентке инъекцию, после которой она впала в кому, но выжила. Позже анализы ее инфузионных растворов показали концентрацию калия, в 100 раз превышающую норму.

Суд установил, что Пешье намеренно добавлял калий, местные анестетики, адреналин и гепарин в растворы для капельниц. По версии обвинения, он стремился нанести психологический ущерб коллегам и утолить жажду власти. Прокурор Тереза Брюниссо заявила, что его действия можно отнести к числу величайших преступлений в истории.

Пешье признал, что в клиниках действовал отравитель, но настаивал, что это не он. Его адвокат требовал полного оправдания. После более 15 недель слушаний коллегия присяжных признала его виновным по всем 30 эпизодам.

Ранее в США приговорили к 50 годам тюрьмы женщину из штата Иллинойс, которая отравила давнего бойфренда глазными каплями. Останки 71-летнего отставного начальника полиции города Макуон Ричарда Янга обнаружили в октябре 2022 года на складе напротив дома, где он проживал с давней возлюбленной.

