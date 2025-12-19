Реклама

Ценности
07:02, 19 декабря 2025

«Ангел» Victoria's Secret снялась в ультракоротких шортах

Модель Барбара Палвин снялась в ультракоротких шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @realbarbarapalvin / @@revolve / @fwrd

Венгерская топ-модель Барбара Палвин опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий снимок появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя «ангел» Victoria's Secret снялась в красном пиджаке из ажурного материала и с широкими плечами. Помимо этого, она надела ультракороткие черные шорты и капроновые колготки под них.

Образ завершили черные высокие сапоги на небольшом каблуке. Кроме того, звезда распустила завитые в легкие локоны волосы.

Ранее в декабре «ангел» Victoria's Secret показала фото в экстремально короткой юбке. Модель была запечатлена в укороченной кожаной куртке и коротком низе.

