Блогер Лебедев заявил, что считает бессмысленной жизнь вне России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил на вопрос о жизни в другой стране. В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что считает жизнь вне России бессмысленной.

Один из зрителей спросил у Лебедева, какую бы страну он выбрал, если бы не жил в России. «Это самый сложный вопрос. Потому что если [жить] не в России, то тогда непонятно, зачем вообще?» — отреагировал дизайнер.

Ранее блогер назвал условие, при котором он мог бы переехать в США. По его словам, это могло бы произойти, если бы ему предложили высокую зарплату.

До этого дизайнер рассказал, что порезал свою грин-карту при отъезде из Соединенных Штатов. Лебедев также заявил, что сделал это после того, как его поставили перед выбором — жить в США или уничтожить документ.