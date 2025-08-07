Артемий Лебедев порезал свою грин-карту США

Блогер Лебедев заявил, что в молодости порезал грин-карту при отъезде из США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что в молодости был вынужден порезать свою грин-карту при отъезде из США. Историей он поделился в разговоре с блогером Амираном Сардаровым, ролик вышел во «ВКонтакте».

По словам Лебедева, после года жизни в США он решил на всякий случай сохранить грин-карту. «Я приезжал [в Америку] на неделю, чтобы у меня не пропала грин-карта. Чтобы она у тебя сохранялась, нужно покидать Америку не больше, чем на 365 дней. А я покидал на 363 дня», — пояснил он.

Блогер добавил, что поступал таким образом пять лет, пока его уловку не заметили представители надзорных органов. Затем Лебедеву предложили выбор: жить в США на постоянной основе и каждые две недели отмечаться у судьи либо уничтожить грин-карту.

«Я говорю: "Давайте ножницы". Сам порезал ее прямо на границе», — сказал дизайнер.

Артемий Лебедев переехал в Соединенные Штаты вместе с родителями, когда учился в школе. Спустя год, в 1991 году, он покинул страну и вернулся в Россию. Впоследствии блогер объяснял это решение тем, что на родине ему «все понятнее». Он также неоднократно утверждал, что ему не понравилась Америка.