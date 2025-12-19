Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:41, 19 декабря 2025Экономика

В центре Москвы перекрыли движение автотранспорта

Движение автомобилей перекрыли по улицам Варварка и Ильинка
Виктория Клабукова
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В центре Москвы ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, для движения автомобилей перекрыты улицы Ильинка на участке от Новой площади до Красной площади и Варварка — от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста. В настоящий момент туда допускается только общественный транспорт. Движение приостановлено из-за большой пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая проводится в Гостином дворе.

Ранее автомобилистам дали совет, как продлить срок службы аккумулятора зимой. Водителям советуют почаще устраивать долгие поездки за город, за время которой аккумулятор успел бы восполнить заряд. Также после запуска двигателя эксперты рекомендуют дать машине проработать хотя бы пять-десять минут без дополнительных нагрузок, а между попытками завестись давать мотору отдышку на некоторое время. При 30-градусных морозах аккумулятор стоит вынимать и брать с собой в теплое помещение, а перед пуском выжимать сцепление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал способ защитить «украденные» российские активы

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Москвичам пообещали Новый год как в кино

    Раскрыта реакция конкурента Сафонова на игру россиянина в стартовом составе ПСЖ

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    В России разработают дрон с грузоподъемностью более 100 килограммов для СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok