В центре Москвы перекрыли движение автотранспорта

Движение автомобилей перекрыли по улицам Варварка и Ильинка

В центре Москвы ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, для движения автомобилей перекрыты улицы Ильинка на участке от Новой площади до Красной площади и Варварка — от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста. В настоящий момент туда допускается только общественный транспорт. Движение приостановлено из-за большой пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая проводится в Гостином дворе.

