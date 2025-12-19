Блогер описал города рядом с Москвой словами «не советую ездить»

Российский тревел-блогер Марк Еремин побывал в городах рядом с Москвой и описал их словами «не советую ездить». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, подмосковные города не являются плохими, но в них «не хочется возвращаться». Балашиху путешественник назвал «городом без лица», так как муниципалитет представляет собой «бесконечный спальный массив», поэтому туристу там делать нечего. А Химки блогер назвал «шумом вместо города», отметив высокий трафик и пробки. «Историческая часть минимальна, уютных пространств мало, а природа либо далеко, либо зажата трассами», — добавил Еремин.

Электросталь россиянин назвал «индустриальным разочарованием» из-за разрозненной архитектуры и тяжелой атмосферы. Мытищи, по мнению туриста, это город, который «ничем не цепляет». «Это город-функция: жить можно, гулять — скучно, ехать специально — бессмысленно», — подчеркнул мужчина.

При этом город Подольск показался блогеру «уставшим», так как его исторические здания теряются среди хаотичной застройки. А Люберцы — это муниципалитет, который «еще не понял, кем стал». «Застройка плотная, инфраструктура перегружена, исторического центра фактически нет. Пространства для спокойной прогулки почти отсутствуют», — заключил россиянин.

Ранее Еремин описал Красноярск фразой «не понимаю, как такое возможно». По словам автора публикации, он ожидал увидеть провинцию, однако город оказался быстро развивающимся.