Блогер-предприниматель сбежал от силовиков из России в Дубай

Главу агентства недвижимости OneMoscow обвинили в невыплате зарплат, он уехал

Основателя агентства премиум-недвижимости OneMoscow и видеоблогера Александра Кузина сотрудники обвинили в невыплате около 160 миллионов рублей зарплаты. Об этом пишет Baza.

По данным издания, Кузин уже уехал в Дубай, а более 50 сотрудников подали жалобы в правоохранительные и контролирующие органы.

По словам работников, с начала 2025 года они перестали получать комиссионные, в то время как Кузин активно демонстрировал в соцсетях роскошный образ жизни. Пострадавшие были оформлены как индивидуальные предприниматели, что, по их мнению, позволяло компании уклоняться от налогов. Когда начались проблемы с выплатами, Кузин объявил об убыточности фирмы, но предложил брокерам «подзаработать еще» — закрыть новые сделки, деньги от которых затем выводились со счетов.

