Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:44, 19 декабря 2025Силовые структуры

Блогер-предприниматель сбежал от силовиков из России в Дубай

Главу агентства недвижимости OneMoscow обвинили в невыплате зарплат, он уехал
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Основателя агентства премиум-недвижимости OneMoscow и видеоблогера Александра Кузина сотрудники обвинили в невыплате около 160 миллионов рублей зарплаты. Об этом пишет Baza.

По данным издания, Кузин уже уехал в Дубай, а более 50 сотрудников подали жалобы в правоохранительные и контролирующие органы.

По словам работников, с начала 2025 года они перестали получать комиссионные, в то время как Кузин активно демонстрировал в соцсетях роскошный образ жизни. Пострадавшие были оформлены как индивидуальные предприниматели, что, по их мнению, позволяло компании уклоняться от налогов. Когда начались проблемы с выплатами, Кузин объявил об убыточности фирмы, но предложил брокерам «подзаработать еще» — закрыть новые сделки, деньги от которых затем выводились со счетов.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова могла оставить своих подчиненных без зарплаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц назвал сигналом Путину решение ЕС по финансированию Украины

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Блогер описал города рядом с Москвой словами «не советую ездить»

    62-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном платье без бюстгальтера

    Компания наказала сотрудника за пропуск новогоднего корпоратива

    Складного iPhone придется ждать долго

    Названы три главных импортера российской икры

    Премьер Италии обрадовалась отказу ЕС от передачи российских активов Украине

    Стало известно о подготовке ВСУ фейковых материалов об успехах на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok