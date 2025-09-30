Татьяна Буланова оставила без зарплаты сотрудников своего ресторана

Десятки сотрудников обвинили в невыплате зарплаты ресторан Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова могла оставить своих подчиненных без зарплаты. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В невыплате зарплаты артистку обвинили бывшие сотрудники ее ресторана. Заведение располагается в Санкт-Петербурге и работает с 2023 года. Согласно источнику канала, в январе половине команды ресторана предложили уйти «по собственному желанию», удержав при этом зарплату за новогодние праздники.

В руководстве увольнения объяснили дефицитом бюджета и пообещали выплатить зарплаты экс-сотрудникам постепенно. Впоследствии в ресторане сослались на «сложный период», затем вовсе начали игнорировать жалобы. По словам персонала, компания действительно испытывала финансовые трудности, в частности, задерживались поставки продуктов. Спустя полгода десятки бывших работников заведения остаются без законного заработка.

На сегодняшний день на ресторан Булановой заведено 50 исполнительных производств на сумму под миллион рублей. Сумма судебных исков по договорам подряда и поставкам составляет дополнительные 616 тысяч рублей. Другое заведение, в котором артистка является учредителем, заявило об убытке почти в 16 миллионов рублей.

Ранее бильярдная компания «Барсков и к°» телеведущего Леонида Якубовича проиграла дело по иску о неосновательном обогащении. Сумма иска составила 219 тысяч рублей.