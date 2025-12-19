Части россиян пообещали погодную чехарду

Синоптик Леус: На Урале ожидаются перепады температуры в 25 градусов

На Урале в ближайшие дни начнется настоящая погодная чехарда. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Екатеринбурге в пятницу, 19 декабря, снежно и около минус 5-7 градусов, что выше климатической нормы. В ночь на субботу, 20 декабря, циклон затянет к склонам Уральских гор порции холодного арктического воздуха из акватории Карского моря, и к утру температура рухнет более чем на 20 градусов. В Екатеринбурге ожидается минус 28-30 градусов, на севере региона температура опустится ниже минус 40 градусов. В субботу днем в Екатеринбурге будет минус 26-28 градусов, по области до минус 30-33 градусов.

В ночь на воскресенье, 21 декабря, в Екатеринбурге ночью минус 32-34 градуса, по области местами около минус 40. Днем погодный маятник качнется в обратную сторону. Пройдет небольшой снег, и к вечеру температура повысится на 25 градусов: в Екатеринбурге термометры покажут минус 7-9 градусов. В понедельник-вторник, 22-23 декабря, в теплом секторе циклона пройдет небольшой снег и станет еще на несколько градусов теплее — минус 3-5 градусов.

В среду, 24 декабря, к утру снова похолодает — до минус 22-24 градусов. В ночь на четверг, 25 декабря, ожидается минус 30 градусов.

Ранее москвичам пообещали возвращение зимней погоды в понедельник, 22 декабря.