Экономика
14:37, 19 декабря 2025

Москвичам пообещали морозы после обеда

Синоптик Шувалов: Морозы вернутся в Москву в понедельник после обеда
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Погода в Москве изменится в понедельник, 22 декабря, благодаря приходу холодного атмосферного фронта, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

До первой половины понедельника в столице будет уверенно держаться ноябрьская погода с температурой около 0 градусов. В понедельник с севера подойдет холодный атмосферный фронт. После обеда температура начнет понижаться, уже к вечеру понедельника похолодает до минус 5-7 градусов.

Пик похолодания придется на вторник, 23 декабря. Будет малооблачный день с температурой минус 10-12 градусов. В ночь на среду, 24 декабря, может похолодать до минус 13-15 градусов, однако такая температура, скорее всего, ожидается только на востоке Московской области.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что погода в Новый год будет по-настоящему зимней и кинематографичной.

