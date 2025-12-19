Москвичам пообещали морозы после обеда

Синоптик Шувалов: Морозы вернутся в Москву в понедельник после обеда

Погода в Москве изменится в понедельник, 22 декабря, благодаря приходу холодного атмосферного фронта, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

До первой половины понедельника в столице будет уверенно держаться ноябрьская погода с температурой около 0 градусов. В понедельник с севера подойдет холодный атмосферный фронт. После обеда температура начнет понижаться, уже к вечеру понедельника похолодает до минус 5-7 градусов.

Пик похолодания придется на вторник, 23 декабря. Будет малооблачный день с температурой минус 10-12 градусов. В ночь на среду, 24 декабря, может похолодать до минус 13-15 градусов, однако такая температура, скорее всего, ожидается только на востоке Московской области.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что погода в Новый год будет по-настоящему зимней и кинематографичной.

