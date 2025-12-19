Реклама

16:48, 19 декабря 2025

Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

Депутат Верховной Рады Гончаренко получил 18 лет за призывы бомбить Москву
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы украинского депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), призывавшего Европу бомбить Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

45-летнего народного депутата Верховной Рады Украины IX созыва признали виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 282 («Действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия») УК РФ. Первые пять лет он проведет в тюрьме.

В октябре 2024 года и в январе 2025-го во время публичных выступлений Гончаренко призывал нанести ракетные и бомбовые удары по Москве. Эти же призывы он публиковал в интернете.

Украинский депутат заочно арестован и находится в розыске.

