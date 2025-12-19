Реклама

04:10, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

Девушка придумала вонючую месть для школьной задиры

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Just_amanda_ рассказала о мелкой, но эффективной мести девушке, которая задирала ее в годы учебы в колледже. По словам автора, та донимала ее без всякой видимой причины, чтобы просто поразвлечься.

«Я ничего не говорила ей в ответ, но в итоге оказалась на вечеринке у нее дома. Я нашла банку тунца и решила зайти в пару пустых комнат, в том числе в гостевую и прачечную, разобрать карнизы и запихнуть туда консервированный тунец. Гениальный план, по крайней мере, в моей голове. Эта штука ужасно воняет, и когда чувствуешь странный запах в доме, проверяешь много мест, но никогда не карнизы», — призналась автор.

В процессе один из приятелей застал девушку за этим занятием, однако лишь улыбнулся, попросил ее продолжать и вышел из комнаты. На протяжении следующих нескольких недель автор подслушивала разговоры своей обидчицы с подругами, в которых та жаловалась, что они с бойфрендом никак не могут найти источник невыносимого запаха в их доме. Это доставляло Just_amanda_ огромное удовольствие.

Ранее другая пользовательница Reddit отомстила бывшему бойфренду и обрекла его на жизнь в запахе кошачьей мочи. О том, что ее спонтанный план оказался успешным, она узнала лишь спустя восемь лет.

