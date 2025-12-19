Реклама

Россия
09:23, 19 декабря 2025Россия

Две россиянки захотели получить выплаты и узнали правду об участвовавшем в СВО партнере

Две сожительницы бойца СВО из Челябинской области сделали тест ДНК ради выплат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Две россиянки захотели получить выплаты, сделали тест ДНК и узнали правду — у их детей один отец, мужчина, участвовавший в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в программе «ДНК» на телеканале НТВ.

Официально брак не вернувшийся с фронта российский военнослужащий не оформлял ни с одной из женщин. С одной из них он прожил три года, а затем отправился в места лишения свободы. У пары родился сын. Со второй женщиной он познакомился по переписке в соцсети. Несколько месяцев они общались, а когда мужчину освободили, они стали жить вместе. У пары родилась дочь.

Вскоре мужчина ушел на СВО и не вернулся. «Гробовые» выплаты получила мать военнослужащего. По ее словам, она якобы поделилась деньгами с обеими женщинами и их детьми.

При этом сообщается, что россиянки сделали тест ДНК ради выплат. В обоих случаях экспертиза показала вероятность родства в 99,9 процента.

Как пояснил изданию aif.ru юрист Александр Щербинин, для получения выплат результата ДНК-теста недостаточно. Семьям необходимо обращаться в суд для установления факта отцовства. «После этого в графе свидетельства о рождении вместо прочерка вписывается отец. И, соответственно, у детей появляются все права», — уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что жительница Забайкалья сделала ДНК-тест для установления отцовства участвовавшего в СВО партнера ради выплат и узнала, что мужчина не был биологическим отцом ее сына.

