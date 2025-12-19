Реклама

17:49, 19 декабря 2025

Египет пообещал внести посильный вклад в установление мира на Украине

МИД Египта пообещал приложить усилия для завершения украинского кризиса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Каир готов внести посильный вклад на пути мирного урегулирования на Украине и скорейшего завершения кризиса, заявил глава египетского МИД Бадр Абдель Аты. Его цитирует РИА Новости.

«Египет готов продолжать вносить вклад в любые международные усилия для сближения позиций сторон и поддержки политического пути для достижения мира», — пообещал министр на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее сотни россиян застряли в московском аэропорту Домодедово. Причиной задержки вылета в Египет стали удары Вооруженных сил Украины.

