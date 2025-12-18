Азаров: Украину ждут разоблачения коррупции Зеленского и его окружения

В ближайшее время на Украине, вероятно, произойдут разоблачения коррупции президента страны Владимира Зеленского и его окружения. С таким мнением в беседе с RT выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я полагаю, что в ближайшее дни мы станем свидетелями страшных разоблачений коррупции среди окружения Зеленского и его самого. И боюсь, что следы будут вести в том числе и в Европу», — сказал он.

Политик также добавил, что в коррупционных схемах замешан бывший глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Как отметил Азаров, Ермак причастен к незаконным операциям с выделенными Евросоюзом кредитами для республики.

Ранее главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимеллер заявил, что коррупция является самой большой проблемой Украины, и именно она приведет к поражению страны в конфликте с Россией.