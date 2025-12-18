Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:20, 18 декабря 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины предрек Киеву разоблачение коррупции Зеленского и его окружения

Азаров: Украину ждут разоблачения коррупции Зеленского и его окружения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ближайшее время на Украине, вероятно, произойдут разоблачения коррупции президента страны Владимира Зеленского и его окружения. С таким мнением в беседе с RT выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я полагаю, что в ближайшее дни мы станем свидетелями страшных разоблачений коррупции среди окружения Зеленского и его самого. И боюсь, что следы будут вести в том числе и в Европу», — сказал он.

Политик также добавил, что в коррупционных схемах замешан бывший глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Как отметил Азаров, Ермак причастен к незаконным операциям с выделенными Евросоюзом кредитами для республики.

Ранее главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимеллер заявил, что коррупция является самой большой проблемой Украины, и именно она приведет к поражению страны в конфликте с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Экс-премьер Украины предрек Киеву разоблачение коррупции Зеленского и его окружения

    Минфин предложил увеличить лимит страхования отдельных вкладов

    На Украине описали мирное соглашение словами «плохое, очень плохое или его не будет»

    Потерявший руки боевик «Азова» не смог получить компенсацию за ранение

    Внук Татьяны Васильевой отдал все семейные сбережения мошенникам

    Глава Пентагона пожаловался на толстых и тупых американцев

    Работавший в Microsoft индиец переехал в Петербург и начал убирать улицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok