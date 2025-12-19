Реклама

Мир
21:46, 19 декабря 2025Мир

Европу предупредили об экономической катастрофе из-за действий против России

Санчес: Действия ЕС по активам РФ приведут к экономической катастрофе в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Журналист Рик Санчес в эфире своего YouTube-канала заявил, что действия европейских лидеров в отношении замороженных российских активов говорят о безрассудной ненависти к Москве.

По его словам, подобные шаги предвещают экономическую катастрофу в Евросоюзе. «Никто вам никогда больше не поверит. Никто никогда больше не положит свои деньги в ваш банк. Ведь если вы можете сделать это с Владимиром Путиным и Россией, вы сделаете это и с ними», — отметил он.

Санчес добавил, что европейские лидеры не обращают никакого внимания на эти призывы, так как они «ослеплены ненавистью к России».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что попытки властей ЕС изъять замороженные российские активы — это не кража, а грабеж. Глава государства отметил, что европейцам не удастся реализовать свой план «из-за тяжелых последствий для самих грабителей».

