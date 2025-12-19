Германия захотела разрешить своей разведке диверсии на иностранной территории

SZ: Офис Мерца подготовил закон, разрешающий разведке диверсии в других странах

Офис бундесканцлера ФРГ Фридриха Мерца подготовил законопроект, дающий Федеральной разведывательной службе Германии (BND) полномочия совершать диверсии на территории иностранных государств. Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ пишет газета Die Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Это означает, что [разведчикам] будет разрешено осуществлять активные действия для защиты Федеративной Республики. Например, диверсии с целью ослабления вооружённых сил противника или кибероперации для вывода из строя систем вооружени», — уточняет издание.

На данный момент BND имеет право лишь собирать и анализировать информацию. Теперь же немецким тайным агентам разрешат уголовно наказуемые деяния, если это необходимо для их деятельности, отмечает SZ.