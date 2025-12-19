Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:27, 19 декабря 2025Мир

Германия захотела разрешить своей разведке диверсии на иностранной территории

SZ: Офис Мерца подготовил закон, разрешающий разведке диверсии в других странах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Офис бундесканцлера ФРГ Фридриха Мерца подготовил законопроект, дающий Федеральной разведывательной службе Германии (BND) полномочия совершать диверсии на территории иностранных государств. Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ пишет газета Die Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Это означает, что [разведчикам] будет разрешено осуществлять активные действия для защиты Федеративной Республики. Например, диверсии с целью ослабления вооружённых сил противника или кибероперации для вывода из строя систем вооружени», — уточняет издание.

На данный момент BND имеет право лишь собирать и анализировать информацию. Теперь же немецким тайным агентам разрешат уголовно наказуемые деяния, если это необходимо для их деятельности, отмечает SZ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Рубио высказался об эскалации отношений с Россией из-за Венесуэлы

    Артемий Лебедев ответил на вопрос о жизни в другой стране

    Тимоти Шаламе прозвали деревенским дураком из-за ярко-красного наряда на прогулке

    Рубио передал поздравление Лаврову

    Названы наименее вредные алкогольные напитки

    Германия захотела разрешить своей разведке диверсии на иностранной территории

    Бывшую российскую учительницу осудили на 13 лет за сексуальное насилие над подростком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok