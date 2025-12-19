Главе МИД Украины посоветовали быть поскромнее

Министр Сийярто: Главе МИД Украины Сибиге следует быть немного скромнее

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто ответил украинскому коллеге Андрею Сибиге, который назвал венгерского премьер-министра Виктора Орбана «самым ценным замороженным активом России в Европе». Об этом Сийярто написал на своей странице в социальной сети X.

«Позвольте напомнить вам, что 58 процентов вашего импорта газа и 44 процента импорта электроэнергии приходится на Венгрию», — отметил он. Министр призвал главу МИД Украины быть немного скромнее.

Сийярто добавил, что конфликт между Украиной и Россией не имеет никакого отношения к Венгрии. «И мы не готовы ставить под угрозу безопасность венгерского народа», — добавил он.

Ранее Сибига заявил, что Орбан является «самым ценным активом России в Европе». Так он отреагировал на заявление премьера Венгрии, что изъятие замороженных российских активов станет «объявлением войны» Евросоюза с РФ. Орбан подчеркнул, что конфискация сотен миллиардов евро, принадлежащих какой-либо стране, никогда не оставалась без ответа.