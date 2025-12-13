Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 13 декабря 2025Мир

Орбан назвал один шаг ЕС «объявлением войны» с Россией

Орбан: Изъятие российских активов станет декларацией войны ЕС с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Изъятие замороженных российских активов станет декларацией конфликта Евросоюза (ЕС) с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, фрагмент его выступления опубликовал представитель правительства страны Золтан Ковач в соцсети X.

«Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет объявлением войны», — предупредил Орбан. Рассуждая о последствиях такого шага, он подчеркнул, что конфискация сотен миллиардов евро, принадлежащих какой-либо стране, никогда не оставалась без ответа.

12 декабря ЕС бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как отмечает Reuters, таким образом представители объединения устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помилованных в Белоруссии политзаключенных отправили на Украину в обмен на россиян

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Решение об интернациональных легионах на Украине объяснили

    Большая часть Одессы погрузилась во тьму на три дня

    ВСУ атаковали Севастополь

    Польский журналист отказался покидать Белоруссию

    Российские боксеры выиграли медальный зачет чемпионата мира

    Европе предрекли поражение при любом исходе переговоров по Украине

    Мерц заявил о «конце эпохи» для Европы

    Служивший в «Азове» с 2014 года фотограф и военный ликвидирован ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok