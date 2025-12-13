Орбан назвал один шаг ЕС «объявлением войны» с Россией

Изъятие замороженных российских активов станет декларацией конфликта Евросоюза (ЕС) с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, фрагмент его выступления опубликовал представитель правительства страны Золтан Ковач в соцсети X.

«Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет объявлением войны», — предупредил Орбан. Рассуждая о последствиях такого шага, он подчеркнул, что конфискация сотен миллиардов евро, принадлежащих какой-либо стране, никогда не оставалась без ответа.

12 декабря ЕС бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как отмечает Reuters, таким образом представители объединения устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.