Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:41, 19 декабря 2025Культура

Группа «Хадн дадн» выступит в Москве и Санкт-Петербурге с новогодним шоу

В Москве и Санкт-Петербурге пройдут новогодние концерты группы «Хадн дадн»
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Арт-рок-группа «Хадн дадн» выступит с большим новогодним шоу «Незамерзайка» в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Санкт-Петербурге музыканты выступят на сцене клуба «Рассвет». Мероприятие пройдет 23 декабря. Московский концерт состоится 29 декабря на площадке «Свобода».

Постановщицей шоу «Незамерзайка» стала основательница и вокалистка «Хадн дадн» Варвара Краминова. О программе мероприятия коллектив предпочитает не распространяться заранее, но обещает нелинейное повествование, чтение стихов со сцены и «потусторонние праздничные номера», которые никогда не повторятся.

​​Это наш зимний праздник для того, чтобы встряхнуть годовую пыль с нервов, плюнуть в яму перемен, оставив в ней все, что не понадобится, неистово повеселиться с вами

Варвара Краминова

Музыкальная программа шоу будет состоять из проверенных хитов и классических альбомов группы, треков с последней на сегодня полноформатной записи «Поцелуйчик солнышка», а также новых песен с будущего релиза «Эжен». На каждом концерте появятся приглашенные гости. В Москве — звезда российского гиперпопа мс улыбочка. Имена гостей петербургского шоу держатся в секрете.

Отмечается, что гости, которые приобретут билет категории Meet&Greet, смогут лично встретиться с коллективом, получить постер с автографами и поучаствовать в предконцертном интерактиве под названием «яма перемен». По словам артистов, это «яма, через которую нужно перепрыгнуть и плюнуть одновременно, оставив все ненужное». Приобрести билеты, а также узнать подробнее о предстоящих концертах можно на сайте.

Московская группа «Хадн дадн» была основана в 2016 году. Коллектив исполняет музыку, представляющую собой сочетание фольклорных мотивов и синти-попа. Свой жанр они называют «ляоакын».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию во время прямой линии Путина

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Путин предложил обеспечить безопасность при выборах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok