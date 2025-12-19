Группа «Хадн дадн» выступит в Москве и Санкт-Петербурге с новогодним шоу

В Москве и Санкт-Петербурге пройдут новогодние концерты группы «Хадн дадн»

Арт-рок-группа «Хадн дадн» выступит с большим новогодним шоу «Незамерзайка» в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Санкт-Петербурге музыканты выступят на сцене клуба «Рассвет». Мероприятие пройдет 23 декабря. Московский концерт состоится 29 декабря на площадке «Свобода».

Постановщицей шоу «Незамерзайка» стала основательница и вокалистка «Хадн дадн» Варвара Краминова. О программе мероприятия коллектив предпочитает не распространяться заранее, но обещает нелинейное повествование, чтение стихов со сцены и «потусторонние праздничные номера», которые никогда не повторятся.

​​Это наш зимний праздник для того, чтобы встряхнуть годовую пыль с нервов, плюнуть в яму перемен, оставив в ней все, что не понадобится, неистово повеселиться с вами Варвара Краминова

Музыкальная программа шоу будет состоять из проверенных хитов и классических альбомов группы, треков с последней на сегодня полноформатной записи «Поцелуйчик солнышка», а также новых песен с будущего релиза «Эжен». На каждом концерте появятся приглашенные гости. В Москве — звезда российского гиперпопа мс улыбочка. Имена гостей петербургского шоу держатся в секрете.

Отмечается, что гости, которые приобретут билет категории Meet&Greet, смогут лично встретиться с коллективом, получить постер с автографами и поучаствовать в предконцертном интерактиве под названием «яма перемен». По словам артистов, это «яма, через которую нужно перепрыгнуть и плюнуть одновременно, оставив все ненужное». Приобрести билеты, а также узнать подробнее о предстоящих концертах можно на сайте.

Московская группа «Хадн дадн» была основана в 2016 году. Коллектив исполняет музыку, представляющую собой сочетание фольклорных мотивов и синти-попа. Свой жанр они называют «ляоакын».