Иностранец избил и ограбил на остановке ребенка-инвалида в российском городе

В Московской области осудили иностранца, ограбившего ребенка-инвалида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда по региону.

Как установил суд, иностранный гражданин в вечернее время увидел на остановке несовершеннолетнего и решил его ограбить. Он нанес пострадавшему не менее семи ударов по лицу и голове, после чего, убедившись, что подросток не сопротивляется, похитил у него мобильный телефон.

Он признан виновным по статье 161 («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья») УК РФ. Суд приговорил его к 3,5 года исправительной колонии общего режима.

