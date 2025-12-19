Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:30, 19 декабря 2025Путешествия

Массажистку обвинили в домогательствах к туристке на курорте Азии

Herald Goa: Массажистку обвинили в домогательствах к датской туристке в Гоа
Алина Черненко

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Индианку обвинили в домогательствах к датской туристке на популярном курорте Азии — индийском Гоа. Об этом пишет портал Herald Goa.

По данным издания, инцидент произошел в спа-салоне в курортном поселке Колва, куда иностранка пришла на массаж. Позже она подала жалобу в полицию, обвинив сотрудницу салона, уроженку штата Мадхья-Прадеш, в неподобающем поведении во время сеанса.

На основании ее жалобы стражи правопорядка возбудили дело по статье об оскорблении женского достоинства. Массажистку арестовали. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения показаний от свидетелей.

Ранее полиция Шри-Ланки арестовала мужчину за домогательства к туристке из Новой Зеландии. Злоумышленник обнажился перед девушкой, которая ехала в тук-туке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Экс-замглавы облсуда российского региона заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

    Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

    Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

    Более 200 рейсов задержали в аэропорту Дубая

    США признали ограниченность своих ресурсов для помощи другим странам

    В России подняли цену на водку

    Один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok