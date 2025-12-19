Массажистку обвинили в домогательствах к туристке на курорте Азии

Индианку обвинили в домогательствах к датской туристке на популярном курорте Азии — индийском Гоа. Об этом пишет портал Herald Goa.

По данным издания, инцидент произошел в спа-салоне в курортном поселке Колва, куда иностранка пришла на массаж. Позже она подала жалобу в полицию, обвинив сотрудницу салона, уроженку штата Мадхья-Прадеш, в неподобающем поведении во время сеанса.

На основании ее жалобы стражи правопорядка возбудили дело по статье об оскорблении женского достоинства. Массажистку арестовали. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения показаний от свидетелей.

Ранее полиция Шри-Ланки арестовала мужчину за домогательства к туристке из Новой Зеландии. Злоумышленник обнажился перед девушкой, которая ехала в тук-туке.

