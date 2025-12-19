Москвичей предупредили о последних днях тепла

Синоптик Позднякова: Выходные в Москве станут последними теплыми днями декабря

Предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, станут последними теплыми днями декабря в Москве. Об этом предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

По словам синоптика, в субботу и воскресенье сохранится облачная погода без сильных осадков, а температура воздуха будет заметно превышать климатическую норму. За погоду будет отвечать область повышенного атмосферного давления, по периферии которой могут проскальзывать слабовыраженные фронты, пояснила Позднякова.

Ночью столбики термометров покажут от минус одного до плюс одного градуса, а днем воздух прогреется до плюс двух градусов. Эти значения выше нормы на пять градусов. «Однако эти суббота и воскресенье станут последними относительно теплыми днями в текущем декабре», — подчеркнула метеоролог.

Со следующей недели атмосферная циркуляция в Москве начнет меняться: западный поток сменится сначала северо-западным, а потом — северным. Резкое понижение температур можно ожидать в течение дня 23 декабря, спрогнозировала Позднякова.

Ранее синоптик предсказала погоду на Новый год в столице. По предварительным оценкам Поздняковой, 31 декабря столбики термометров покажут от минус 5 до минус 10 градусов. При этом возможен снег.