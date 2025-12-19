Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:21, 19 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили о последних днях тепла

Синоптик Позднякова: Выходные в Москве станут последними теплыми днями декабря
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

Предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, станут последними теплыми днями декабря в Москве. Об этом предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

По словам синоптика, в субботу и воскресенье сохранится облачная погода без сильных осадков, а температура воздуха будет заметно превышать климатическую норму. За погоду будет отвечать область повышенного атмосферного давления, по периферии которой могут проскальзывать слабовыраженные фронты, пояснила Позднякова.

Ночью столбики термометров покажут от минус одного до плюс одного градуса, а днем воздух прогреется до плюс двух градусов. Эти значения выше нормы на пять градусов. «Однако эти суббота и воскресенье станут последними относительно теплыми днями в текущем декабре», — подчеркнула метеоролог.

Со следующей недели атмосферная циркуляция в Москве начнет меняться: западный поток сменится сначала северо-западным, а потом — северным. Резкое понижение температур можно ожидать в течение дня 23 декабря, спрогнозировала Позднякова.

Ранее синоптик предсказала погоду на Новый год в столице. По предварительным оценкам Поздняковой, 31 декабря столбики термометров покажут от минус 5 до минус 10 градусов. При этом возможен снег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц назвал сигналом Путину решение ЕС по финансированию Украины

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Блогер описал города рядом с Москвой словами «не советую ездить»

    62-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном платье без бюстгальтера

    Компания наказала сотрудника за пропуск новогоднего корпоратива

    Складного iPhone придется ждать долго

    Названы три главных импортера российской икры

    Премьер Италии обрадовалась отказу ЕС от передачи российских активов Украине

    Стало известно о подготовке ВСУ фейковых материалов об успехах на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok