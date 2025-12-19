На авиабазе США произошла стрельба

Авиабаза «Люк» ВВС США в Аризоне сообщила о стрельбе на ее территории

На территории авиабазы «Люк» ВВС США в штате Аризона произошла стрельба. Об этом сообщила газета The Arizona Republic.

Инцидент произошел в 10:28 по местному времени. После этого объект ввел режим локдауна на 50 минут. «Общественность просят избегать этого района и не распространять непроверенную информацию», — сообщили на базе. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Информация о пострадавших не сообщалась.

Ранее на американской военной базе Форт-Стюарт, которая расположена в штате Джорджия, произошла стрельба. «Сообщается о жертвах, но ситуация остается стабильной», — заявили тогда в базе.